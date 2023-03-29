В Альметьевске накрыли группу предполагаемых мошенников

Фото: МВД по РТ (скриншот видео)

Полицейские Альметьевска задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Все началось в марте. В первую декаду месяца в дежурную часть полиции Альметьевска стали поступать заявления от пожилых женщин. Пенсионерки стали жертвами мошенников. Например, 77-летняя жительница города за «спасение» внучки перевела аферистам 164 тысячи рублей.

— Услышав в трубке женский плач, пенсионерка ни на минуту не засомневалась в том, что это голос ее внучки. Женщина собрала все сбережения в пакет и отдала курьеру. Опомнившись, позвонила близким и поняла, что ее обманули. Потерпевшая описала неизвестного, информацию о приметах курьера незамедлительно передали всем альметьевским оперативникам, — рассказала инспектор по связям со СМИ ОМВД России по Альметьевскому району Резеда Мухаметдинова.

Фото: скриншот видео (на снимке — потерпевшие)

Полицейским удалось задержать троих человек. Первым был пойман 18-летний курьер. В отношении него была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Также в отдел полиции был доставлен и его 20-летний знакомый, который имел некоторый процент от такого заработка — по версии следствия, он подбирал желающих работать курьером.

Третьей стала 19-летняя студентка одного из профильных учебных заведений города. Она была задержана с поличным при попытке перечисления денег.

— Девушка призналась, что в начале марта текущего года получила сразу 2 заказа. С разных адресов она забрала от пожилых женщин около 650 тысяч рублей. По указанию куратора, денежные средства перевела на свой банковский счет, но, заподозрив сомнительные финансовые операции, банк заблокировал карту на 10 дней. По ходатайству следователя в отношения подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — добавили в МВД.

Фото: МВД по РТ (скриншот видео)

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска ведутся поиски еще одной потерпевшей, которая отдала курьеру 443 тысячи рублей, но по различным причинам не сообщила об этом в полицию.

Месяц назад в Татарстане поймали предполагаемых мошенников, которые обманывали пожилых жителей по схеме «родственник попал в беду». Три уроженца стран ближнего зарубежья с августа 2021 года совершили 11 таких преступлений, общий ущерб потерпевших составил 2,7 млн рублей.

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Айрат Назипов