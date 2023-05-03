Татарстанская полиция задержала подростка из Башкирии, похитившего для аферистов 2,7 млн рублей

Фото: МВД России по Татарстану

Сотрудники уголовного розыска МВД России по Набережным Челнам задержали 17-летнего жителя Башкирии, похитившего для телефонных аферистов 2,7 млн рублей у 12 жителей Татарстана, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.



Подростка задержали в арендованной квартире в Ижевске. Полицейские выяснили, что молодой человек помогал обманывать пенсионеров по распространенной схеме «Ваш родственник попал в беду».

Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или родственниками пенсионеров и сообщали, что их близкие стали виновниками аварий, в которых пострадали люди. Якобы для непривлечения родственников к уголовной ответственности необходимо было собрать наличность и передать их курьеру, кем и являлся 17-летний житель Башкирии.

Подросток взял деньги у девяти жителей Челнов и троих пенсионеров из города Аргыза за девять дней. Оказалось, что подозреваемый причастен еще к пяти аналогичным преступлениям в Башкирии и к двум — в Удмуртии.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.

В марте полицейские Альметьевска задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве. В первую декаду месяца в дежурную часть полиции Альметьевска стали поступать заявления от пожилых женщин. Пенсионерки стали жертвами мошенников. Например, 77-летняя жительница города за «спасение» внучки перевела аферистам 164 тысячи рублей.



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Маргарита Головатенко