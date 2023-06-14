В Буинске на ремонт тротуаров потратят свыше 9 млн рублей
Исполком Буинска намерен выделить 9,1 млн рублей на ремонт тротуаров в городе. Работы нужно завершить до 1 октября нынешнего года, выяснило «Реальное время».
Ремонтные работы необходимо провести на 18 участках:
- участок №1 — ул. Вокзальная (по нечетной стороне улицы Вокзальной);
- участок №2 — ул. Луговая (по ул. Луговой с перекрестка ул. Горького);
- участок №3 — ул. Советская (по улице Советской от дома №16);
- участок №4 — ул. Школьная (продолжение тротуара по улице Школьной от ул. Г. Шарафа);
- участок №5 — ул. Ефремова (по ул. Ефремова от дома №23);
- участок №6 — ул. Жореса (по нечетной стороне ул. Жореса от дома №104);
- участок №7 — ул. Б. Хмельницкого (по ул. Б. Хмельницкого до д. №23);
- участок №8 — ул. Красноармейская (по ул. Красноармейской от д.№71);
- участок №9 — ул. Северная (по ул. Северной Коммуны от перекрестка с ул. Ефремова);
- участок №10 — ул. Арефьева (по нечетной стороне улицы Арефьева дома №1);
- участок №11 — ул. Ефремова (по ул. Ефремова от ул. Б. Хмельницкого по четной стороне до ул. Шафранова);
- участок №12 — ул. Арефьева (по нечетной стороне ул. Арефьева дома №23);
- участок №13 — ул. К. Зыятдинова (по ул. К. Зыятдинова по нечетной стороне от дома №13а);
- участок №14 — ул. Ефремова (расширение тротуара по ул. Ефремова от пер. Строителей);
- участок №15 — ул. Гагарина (возле дома №21 по ул. Гагарина);
- участок №16 — ул. Строительная (по ул. Строительной от дома № 27);
- участок №17 — ул. Р. Люксембург (по ул. Р. Люксембург от дома №171);
- участок №18 — ул. Космовского (по улице Космовского от медицинского центра ХАН).
Подрядчик должен предоставить гарантию сроком на 3 года.
Месяц назад «Реальное время» писало о планах альметьевского МУП «Городское управление автомобильных дорог» выделить 19,9 млн рублей на покупку бордюров и поребриков. Заказчик потратит 7,3 млн рублей на покупку 15 тысяч бордюров размером 1000х300х150. Еще 12,5 млн уйдут на приобретение 50 тысяч поребриков размером 1000х200х80.
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