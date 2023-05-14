Власти Альметьевска потратят на бордюры и поребрики около 20 млн рублей

Альметьевское МУП «Городское управление автомобильных дорог» выделит 19,9 млн рублей на покупку бордюров и поребриков. Как выяснило «Реальное время», поставку нужно осуществить до 20 декабря 2023 года.

Так, заказчик выделил 7,3 млн рублей на покупку 15 тысяч бордюров размером 1000х300х150. Еще 12,5 млн уйдут на приобретение 50 тысяч поребриков размером 1000х200х80.

В МУП предупреждают — им нужен совершенно новый товар, который нигде не использовался. Также подрядчик должен предоставить гарантию на год.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Месяц назад «Реальное время» выяснило, что в 2023 году на выкашивание газонов в Альметьевске выделят 4,8 млн рублей. Подрядчику предстоит заниматься этой работой до 31 октября, а затронет она территорию общей площадью 2 тыс. кв. метров.

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Айрат Назипов