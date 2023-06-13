Рустам Минниханов: в Татарстане уделяют большое внимание подготовке управленческих кадров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с новым составом кадрового резерва республики, встреча состоялась в Доме правительства региона.

Минниханов поздравил вошедших в кадровый резерв и пожелал им конструктивной работы. Он подчеркнул, что в республике уделяют большое внимание отбору и подготовке управленческих кадров:

— Уверен, резерв поможет вам проявить себя наилучшим образом, получить ценные консультации от наставников, новые знания и контакты, а также реализовать вашу идею, инициативу во благо нашей республики.

В ходе встречи руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе республики Александр Белов доложил, что в юбилейном, десятом по счету отборе для участия заявилось 266 человек. По итогам проведенных оценочных процедур в кадровый резерв вошли 23 человека, представляющих реальный сектор экономики, органы власти, общественные, образовательные и иные организации.

Все резервисты пройдут стажировку в организациях и на предприятиях, в органах государственной власти или муниципалитетах республики. Это позволит им оценить, с чем приходится сталкиваться управленцам.

Во встрече приняли участие председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель администрации раиса РТ Асгат Сафаров, заместитель премьер-министра РТ — руководитель аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров, вице-премьеры республики.

В марте сообщалось, что в этом году на реализацию республиканского проекта «Кадровый резерв» затратят 3,3 миллиона рублей. Исполнитель обязуется провести все этапы подготовки и реализации проекта: от очного этапа до отбора участников проекта в 2024 году. Награждение участников пройдет с июня по сентябрь.

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Маргарита Головатенко