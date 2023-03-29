В Татарстане на реализацию проекта «Кадровый резерв» в 2023 году потратят 3,3 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В этом году на реализацию республиканского проекта «Кадровый резерв» затратят 3,3 миллиона рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок. Исполнитель обязуется провести все этапы подготовки и реализации проекта: от очного этапа до отбора участников проекта в 2024 году.

С апреля по май пройдет второй очный этап проекта. Для него предстоит найти помещение, транспорт, обеспечить фото и видеосъемку на мероприятиях и собрать команду администрации. Кроме того, необходимо организовать развивающие программы: найти спикеров и тренеров.

К проекту планируется привлечь не менее 50 участников, около пяти спикеров и 15 кураторов. Развивающая программа проводится минимум по трем направлениям.

Награждение участников пройдет с июня по сентябрь. Подрядчику предстоит обеспечить площадку проведения, сценарий и организовать участие почетных гостей.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в рамках проекта пройдет республиканский конкурс «Вверх». Исполнитель обязуется обеспечить работу штаба, дизайнерские услуги, рекламу проекта, команду администрации и другое.

С октября по декабрь 2023 года предстоит провести заявочную кампанию, отбор участников и подготовительные мероприятия «Кадрового резерва — 2024». Исполнитель разработает методику отбора, организует состав экспертов и место проведения.

Услуги необходимо оказать с даты подписания контракта до 10 декабря 2023 года. Срок исполнения контракта — с даты заключения до 31 декабря.

«Кадровый резерв» — это полугодовая программа для молодых людей с 16 до 35 лет, которые хотят развиваться в сфере молодежной политики. В 2022 году обучение в рамках проекта прошло по трем направлениям: «Добро», «Патриот» и «Сообщество».

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Елизавета Пуншева