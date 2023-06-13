С началом летнего сезона средний показатель неотложной помощи в ДРКБ достиг 130 детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин. Ленар Дзюменко - крайний слева

С началом летнего сезона число пациентов Детской республиканской клинической больницы значительно увеличилось. Средний показатель по неотложной помощи в день достигает более 130 человек. Это различные травмы, в том числе связанные с падением с самокатов или велосипедов. Об этом на пресс-конференции ДРКБ, посвященной детскому травматизму, рассказал заведующий отделением — врач — травматолог-ортопед Ленар Дзюменко.

По его словам, травмы происходят как на улице, так и дома в результате бытовых происшествий. Он уточнил, что чаще всего дети поступают в больницу с повреждениями рук и ног. Причем более половины от 130 обращений связаны с переломами, которые могут быть и осложненными. Срок лечения таких травм достигает от одного до трех месяцев, однако при серьезных случаях они могут растягиваться на четыре и более. Что касается реабилитации, то она также может длиться 1-2 месяца, а при тяжелых травмах — до одного года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в прошлом месяце заведующий отделением детской травматологии и ортопедии ДРКБ Руслан Хасанов рассказывал, что за 2022 год в Татарстане дети получили порядка 120 тысяч травм.

— За прошлый год было почти что 120 тысяч травм в республике. Это огромная, колоссальная цифра. По сравнению с предыдущими годами, более-менее сравнимо, примерно на 4—5 тысяч различие, — говорил он.

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Максим Кокунин