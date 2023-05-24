За 2022 год в Татарстане дети получили около 120 тысяч травм

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За 2022 год в Татарстане дети получили порядка 120 тысяч травм. Об этом рассказал заведующий отделением детской травматологии и ортопедии ДРКБ Руслан Хасанов:

— За прошлый год было почти что 120 тысяч травм в республике. Это огромная, колоссальная цифра. По сравнению с предыдущими годами, более-менее сравнимо примерно на 4—5 тысяч различие, — сообщил он.

Чаще всего встречаются переломы конечностей. На них приходится примерно четверть всех детских травм.

— Если мы возьмем обращения за неполные пять месяцев [2023 года], в январе у нас было по стационару 872 обращения — это стационар ДРКБ. В апреле у нас уже было 1 360. То есть, грубо говоря, более-менее только снег сошел, асфальт появился — у нас количество возрастает. С 1 по 15 мая за стационаром уже 1 113 обращений, — заявил Руслан Хасанов.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В травмпункт ДРКБ в январе 2023 года обратились 4,4 тысячи раз, в апреле — 5,8 тысячи. За первую половину мая за медицинской помощью пришли уже 4 тысячи раз.

— То есть мы идем семимильными шагами в этом году на перевыполнение плана, — подытожил Руслан Хасанов.

Напомним, рост детского травматизма в Татарстане фиксировали в пандемию коронавируса. В период сезонного травматизма в сутки регистрировали до 200 обращений с детскими травмами, 36—40 пострадавших отправляли на стационарное лечение.



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Татьяна Демина