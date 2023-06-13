Монетная площадка Банка России в Татарстане в 2022 году реализовала 203 тонны монет

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Монетная площадка Банка России в Татарстане в 2022 году реализовала 34,9 тыс. мешков с монетами общей массой 203 тонны. Оборот в прошлом году составил 212,6 млн рублей, сообщили в отделении национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



Монетная площадка начала работать в Татарстане в 2018 году. Это сервис, который собирает заявки от банков, имеющих излишки монет или испытывающих потребность в них, после чего они направляются участникам информационного обмена.

Монетная площадка в Татарстане дала возможность банкам напрямую, минуя учреждения Банка России, обмениваться монетами. Благодаря этому снизились издержки на поддержание их оборота, затраты на перевозку и обработку.

— С 2018 по 2022 год через татарстанскую площадку прошло более 100 тыс. мешков с монетами общей массой более 500 тонн. Оборот через нее за это время составил 588,7 млн рублей, — отметил управляющий отделением национального банка по Татарстану Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ Марат Шарифуллин.

Оборот монет через Монетную площадку Банка России в Татарстане превысил 33 тысячи мешков общей массой более 200 тонн в 2021 году.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко