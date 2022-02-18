Через Монетную площадку ЦБ в Татарстане в 2021 году прошло более 200 тонн монет

Фото: Анна Сейтумерова

Оборот монет через Монетную площадку Банка России в Татарстане превысил 33 тысячи мешков общей массой более 200 тонн в 2021 году, сообщает пресс-служба отделения Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



Монетная площадка — сервис, объединяющий заявки от банков, как имеющих излишки монет, так и испытывающих потребность в них. За все время функционирования с 2018 года через Монетную площадку прошло более 66 тысяч мешков монет.

Площадка дает возможность банкам обмениваться монетами без посредничества Банка России. Это позволяет снизить издержки на поддержание металлических денег, их перевозку и обработку, отметил управляющий отделением Нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марат Шарифуллин.

Фото: Анна Сейтумерова

По состоянию на 21 января международные резервы России составили $639,6 млрд и обновили исторический максимум. По данным ЦБ на 14 января, объем международных резервов РФ составлял $638,2 миллиарда. Резервы представляют собой монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде и средства в иностранной валюте.

Маргарита Головатенко