В России за неделю на 20,2% снизился показатель заболеваемости COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заболеваемость коронавирусом за последнюю неделю снизилась в России на 20,2%. Об этом информирует федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Увеличение заболеваемости отмечено в 10 российских регионах. В 22 субъектах России выросло количество госпитализаций. При этом в среднем по стране этот показатель снизился за неделю на 14,4%.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 29 мая по 4 июня коронавирус подтвердился у 124 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 206 037 случаев COVID-19. За семь дней в больницы республики попали 39 человек. Вылечились за это время 155 татарстанцев, с начала пандемии — 203 707 пациентов.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов