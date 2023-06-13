Татарстанцы стали активнее голосовать за территории для благоустройства по программе «Наш двор»

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В 2023 году в голосовании за выбор территорий для благоустройства по республиканской программе «Наш двор» проголосовало почти в два раза больше татарстанцев, чем в прошлом. Получено почти 230 тысяч голосов.

— Если говорить про 2022 год, то это 120 тысяч голосов. Рост высокий, — сказала куратор программы «Наш двор» Арина Петрова.

Напомним, за последние 3 года в Татарстане отремонтировали и обновили 3 379 дворов. Потратили на эти цели 25 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Результатами реализации республиканской программы «Наш двор» охватят почти каждого второго татарстанца. В 2023 году в регионе благоустроят 967 дворовых территорий. На работы потратят 9 миллиардов рублей. Из этой суммы 7,5 миллиарда вложат в дорожные работы.



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Татьяна Демина