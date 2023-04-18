Результаты программы «Наш двор» охватят каждого второго татарстанца

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

В Татарстане результатами реализации республиканской программы «Наш двор» будет охвачен каждый второй житель. Об этом рассказала ее куратор Арина Петрова.

Она напомнила, что в 2023 году в регионе благоустроят 960 дворовых территорий. За последние 3 года в Татарстане отремонтировали и обновили 3 379 дворов, потратив на эти цели 25 млрд рублей.



— По итогам программы мы охватим практически каждого второго татарстанца. То есть охват будет 2 миллиона жителей, — сказала Арина Петрова.

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

В этом году в голосовании по выбору дворов для благоустройства на 2024 году принимают участие 32 муниципальных образования Татарстана из 45. В остальных 13 муниципалитетах либо закончили реализацию программы, либо близки к этому. В двух из них все работы завершат в этом году.

Напомним, в 2023 году на реализацию программы «Наш двор» в Татарстане потратят 9 миллиардов рублей. Из этой суммы 7,5 миллиарда вложат в дорожные работы.

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Татьяна Демина