Оборот оптовой торговли в Татарстане превысил 1 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По итогам января — апреля 2023 года оборот оптовой торговли в Татарстане составил 1,048 трлн рублей. В сопоставимых ценах это 15,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В апреле 2023 года оборот оптовой торговли в республике составил 284,4 млрд рублей. В сопоставимых ценах он оказался на 37,4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Доля субъектов малого предпринимательства в обороте оптовой торговли превысила треть. Она составила 36,3%, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В январе 2023 года оборот оптовой торговли в регионе составлял 219,6 млрд рублей, в феврале — 244,6 млрд рублей. В марте он достигал 300,1 млрд рублей.

Напомним, по итогам прошлого года оборот оптовой торговли в Татарстане превысил 3 трлн рублей. Из них 2,675 триллиона пришлось на январь — ноябрь 2022 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина