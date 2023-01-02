Оборот оптовой торговли в Татарстане за 11 месяцев достиг 2,67 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оборот оптовой торговли в Татарстане за январь—ноябрь 2022 года составил 2,675 триллиона рублей. Такие данные приводит Росстат.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстана по обороту оптовой торговли лидирует. На 2-м месте Нижегородская область (1,98 триллиона), на третьем — Самарская область (1,3 триллиона).

Минимальный среди регионов ПФО оборот оптовой торговли по итогам 11 месяцев 2022 года зарегистрирован в Мордовии. Он составил 121,8 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в ПФО оборот оптовой торговли за январь—ноябрь прошлого года составил 10,98 триллиона рублей. По отношению к аналогичному периоду 2021-го в сопоставимых ценах он сократился на 10,2%.

Оборот розничной торговли в Татарстане по итогам января—ноября 2022 года составил 1,1 триллиона рублей. В сопоставимых ценах по отношению к аналогичному периоду 2021-го он сократился на 2,4%.



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Татьяна Демина