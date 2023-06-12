Рустам Минниханов: «В условиях давления на нашу Родину, этот праздник приобретает еще большее значение»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В казанском парке «Черное озеро» прошло торжественное мероприятие в честь Дня России и 100-летия спортивного общества «Динамо». Площадку посетили раис Татарстана Рустам Минниханов, первый президент Татарстана и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, премьер-министр республики Алексей Песошин и другие.

— Мы гордимся нашей страной, ее многовековой историей, героическим прошлым, многообразием культуры и традиций. Сейчас, в условиях беспрецедентного давления на нашу Родину, этот праздник приобретает еще большее значение. Сегодня с нами на одной сцене стоят герои, наши земляки, защитники Родины, — произнес на сцене татарстанский лидер.

Также он упомянул 100-летие Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Его история — это не только летопись триумфов и спортивных рекордов, но и традиции верности долгу и беззаветного служения Отечеству. Хочу искренне поздравить всех воспитанников, тренеров и болельщиков с вековым юбилеем спортивного общества и пожелать «Динамо» новых побед во благо нашего Отечества, а всем нам — динамичного динамовского движения, — добавил Минниханов.

На празднике раис республики наградил отличников комплекса ГТО и победителей легкоатлетических забегов, приуроченных ко Дню России и юбилею «Динамо».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В честь праздника в Казани и других городах проходят праздничные мероприятия. В столице республики выступит российская певица Катя Лель.



Сегодня Управления культуры столицы Татарстана опубликовало время выхода на сцену артистов, которые выступят на концерте в честь Дня России у Центра семьи «Казан». На сцену певцы и коллективы начнут выходить с 17:30.

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Айрат Назипов