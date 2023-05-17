Празднование Дня России в Казани подешевело в полтора раза

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Контракт подешевел почти на 4 миллиона

Организация и проведение культурных мероприятий, посвященных Дню России в Казани, подешевели на 3,92 млн рублей, или на 41%, выяснило «Реальное время». Контракт заключили на 5,6 млн рублей — это минимальная за последние годы сумма для этого праздника.

Займется организацией и проведением Дня России в Казани, как и в 2022 году, местное ООО «Ивент-Сервис». Всего на право заключения контракта с Управлением культуры города было четыре претендента. Остальные три предложили за свои услуги 9,4 млн рублей, 9 млн рублей и почти 5,7 млн рублей.

Организацией и проведением мероприятий по заказу казанских властей ООО «Ивент-Сервис» занимается не первый раз. Кроме Дня России, в прошлом году компания организовывала уличные мероприятия в рамках «Культурная среда. Лето 2022» за 895 тысяч рублей, культурную программу в новогоднюю ночь за 2,7 млн рублей и детские театрализованные новогодние представления за почти 1,3 млн рублей. По контракту с Министерством культуры Татарстана «Ивент-Сервис» проводил открытие и закрытие, а также творческие встречи с российскими и зарубежными актерами в рамках проведения XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

ООО «Ивент-Сервис» зарегистрировано в Казани в мае 2017 года. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Бенефициар компании — бывший директор местного ООО «Алга», занимающегося зрелищно-развлекательными мероприятиями, Алексей Коклин. Руководит ею Денис Блинов.

Доходы ООО «Ивент-Сервис» за прошлый год составили 30,99 млн рублей, расходы — 30,1 млн рублей, выручка — 28,1 млн рублей. Чистая прибыль оценивается в 556 тысяч рублей, что меньше, чем в 2021-м, когда она достигала 989 тысяч. Чистые активы на начало 2023-го составили полтора миллиона рублей.



Празднование Дня России в 2023 году для Казани станет самым малобюджетным за последние годы. Так, например, в 2019 году стоимость контракта составляла 7,67 млн рублей, в 2021-м — 7,9 миллиона рублей.

В 2022 году контракт на организацию и проведение Дня России в столице Татарстана заключили на 8,05 миллиона. Начальная цена при этом превышала 9,5 млн рублей.

Торжества 12 июня пройдут у «Чаши»

Напомним, начальная цена контракта на организацию и проведение в Казани культурных мероприятий, посвященных Дню России, в этом году составляла 9,5 млн рублей. Финансируют торжества из городского бюджета.

Праздничные мероприятия 12 июня, которое выпадает на понедельник и будет выходным днем, пройдут на открытой площадке около Центра семьи «Казан». Ожидается выступление звезды российской эстрады и праздничный салют, который продлится две минуты.



Концертная программа у «Чаши» 12 июня продлится как минимум три часа. На сцене выступят ансамбли народного и современного танца, десять солистов-вокалистов, вокальный дуэт, детский танцевальный коллектив. В регламенте 12 минут отводится на эстрадную музыку. Организацией программы займется один режиссер — заслуженный работник Татарстана, сценарист, звукорежиссер и четыре администратора.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Традиционно концерт пройдет с участием не менее двух звезд татарской эстрады, выступающих с вокально-инструментальным ансамблем. Исполнитель, известный на всю Россию, прилетит в Казань из Москвы бизнес-классом. Разместят его после прибытия в номере категории люкс пятизвездочной гостиницы в шаговой доступности от центра города. Кто это будет — пока неизвестно. Обычно информация появляется после заключения контракта на организацию и проведение мероприятия.



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Татьяна Демина