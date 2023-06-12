Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России

Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Как пишет RT, праздничную речь глава государства произнес в Кремле в ходе церемонии вручения государственных премий.

— Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине, — сказал президент.

Владимир Путин вручил награды за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за 2022 год.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов также поздравил жителей республики с Днем России. Он пожелал татарстанцам и всем россиянам благополучия и процветания. Полный текст поздравления можно увидеть в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов