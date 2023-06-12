Эксперт предупредил об опасности поддельного кофе

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Натуральный кофе дороже поддельного и обладает более насыщенным, глубоким вкусом. Это утверждает эксперт по маркировке продукции, создатель некопируемого QR-кода и генеральный директор компании ProControl Станислав Сидоров.

По словам эксперта, натуральный кофе не может быть дешевым, поэтому при покупке необходимо обращать внимание на цену продукта.

Также желательно проверить внешний вид зерен, если это возможно. Важно, чтобы зерна были однородными. Следует также оценить качество упаковки, ингредиенты, вкус, цвет и срок годности, передает Daily Moscow.

По словам Сидорова, при заваривании натурального кофе пенка должна быть крепкой и не образовывать осадок.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Сидоров предупредил, что употребление поддельного кофе может иметь негативные последствия для организма, включая аллергию и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Проблема, по его словам, заключается в токсичных веществах, содержащихся в поддельном кофе.

Цена на кофе в России растет на протяжении нескольких лет. Согласно данным Росстата, в марте 2023 года натуральный растворимый кофе подорожал в годовом выражении на 8,17%, натуральный зерновой молотый — на 14,73%, а кофе в заведениях общепита — на 11,61%. Как объяснили в беседе с «Реальным временем» эксперты, на стоимость напитка влияют несколько факторов, и в перспективе резкого роста цен не предвидится. Подробнее — в материале интернет-газеты.

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Елизавета Пуншева