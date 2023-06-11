Антироссийские санкции привели ISU к отсутствию доходов

Санкции в отношении России и Белоруссии привели Международный союз конькобежцев (ISU) к полному отсутствию доходов от рекламы и медиаправ в прошлом году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет организации.

— Санкции против России и отсутствие российских спортсменов на соревнованиях ISU привели к тому, что доходы от рекламы и медиаправ из России практически отсутствовали. Убытки в размере около 1 млн швейцарских франков будут отражены в отчете за 2023 год. Средства будут компенсированы из резерва на случай кризисных ситуаций, размер которого составляет 2,5 млн швейцарских франков, — говорится в документе.

Напомним, в июне прошлого года представителей России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе Международного союза конькобежцев и до выборов на руководящие посты в ISU. Среди делегатов проводилось тайное голосование.



Юридический советник ISU Михаэль Гайстлингер подчеркнул, что эта инициатива не имеет правового обоснования и несет в себе риск судебного процесса против ISU.

В марте 2022-го ISU запретил российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой. Это коснулось состязаний конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.



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Максим Кокунин