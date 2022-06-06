Международный союз конькобежцев проголосовал против отстранения России от конгресса ISU

Представителей России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) и до выборов на руководящие посты в ISU. Среди делегатов проводилось тайное голосование.

Конгресс стартовал в Пхукете. В начале заседания представители Украины вынесли на голосование требование отстранить делегации из двух государств от участия в конгрессе, а также не допустить кандидатов от России и Белоруссии до участия в выборах на посты в ISU.



Фото: russkating.ru

Юридический советник ISU Михаэль Гайстлингер подчеркнул, что эта инициатива не имеет правового обоснования и несет в себе риск судебного процесса против ISU, пишет «РИА Новости».

В марте Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой. Это коснулось состязаний конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.



Татьяна Леухина