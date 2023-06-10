Канцлер Германии сообщил о планах поговорить с Владимиром Путиным впервые с декабря 2022 года

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Я планирую сделать это снова (пообщаться, — прим. ред.) в ближайшее время, — сказал он на 38-м съезде протестантской церкви в Нюрнберге.

Шольц отметил, что необходимым условием «справедливого мира», на его взгляд, является вывод российских своих войск с территории Украины. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.

В марте канцлер сообщил, что за год «очень много раз» созванивался с Путиным, и намерен продолжать общаться с российским лидером.

— Я с ним с тех пор провел очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго. И я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды, — сказал он.

В конце января Шольц заявил, что правительство Германии всегда принимает только взвешенные решения, связанные с Украиной, а также делает все возможное, «чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы». Он отмечал, что «Берлин предотвращает эскалацию».

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Максим Кокунин