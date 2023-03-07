Олаф Шольц пообещал продолжать созваниваться с Владимиром Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что за год «очень много раз» созванивался с президентом Путиным. Он намерен продолжать общаться с российским лидером, пишет «РИА Новости».

— Я с ним с тех пор провел очень много телефонных разговоров, которые длились очень долго. И я это продолжу делать, хотя у нас и различные взгляды, — сказал он.

Фото: kremlin.ru

В конце января Шольц заявил, что правительство Германии всегда принимает только взвешенные решения, связанные с Украиной, а также делает все возможное, «чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы». Он отмечал, что «Берлин предотвращает эскалацию».

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Айрат Назипов