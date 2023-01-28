Шольц: Берлин «предотвращает эскалацию, войны между Россией и НАТО быть не должно»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство страны всегда принимает только взвешенные решения, связанные с Украиной, а также делает все возможное, «чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы». Об этом он заявил в еженедельном обращении, сообщает ТАСС.

По его словам, Берлин «предотвращает эскалацию, войны между Россией и НАТО быть не должно».



Канцлер также пообещал жителям Германии, что безопасность страны постоянно остается в центре внимания правительства. Шольц заявил, что все принимаемые решения «всегда взвешиваются и согласовываются на международном уровне».



— Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы, — отметил канцлер.



25 января власти Германии объявили о решении отправить на Украину 14 танков Leopard 2. Также они разрешили другим странам поставлять их киевскому режиму. На такой шаг немецкое правительство не решалось многие месяцы, несмотря на регулярные просьбы Украины.Посол России в ФРГ Сергей Нечаев раскритиковал это решение.

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Илина Хакимова