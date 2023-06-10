Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Уточняется, что приказ предоставляет право добровольцам заключать контракты или с добровольческими отрядами, или с министерством. Добровольческие отряды подпишут контракты с ведомством до 1 июля, чтобы придать им необходимый правовой статус.

— Заключение гражданами контрактов с государством — это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, — добавили в Минобороны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне текущего года на военную службу по контракту поступили более 13,5 тысячи человек, что в 3,1 раза превышает показатель апреля. В начале месяца Минобороны сообщило о том, что в стране значительно увеличилось количество желающих отправиться на военную службу по контракту. Как отметили в военном ведомстве, особенно в этом деле отмечаются Москва и Московская область, а также Башкирия. Как рассказали в министерстве, данная работа в этих городах и регионах организована «наиболее эффективно».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин