Минобороны России: в стране значительно увеличилось количество контрактников

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России сообщило о том, что в стране значительно увеличилось количество желающих отправиться на военную службу по контракту.

Как отметили в военном ведомстве, особенно в этом деле отмечаются Москва и Московская область, а также Башкирия. Как рассказали в министерстве, данная работа в этих городах и регионах организована «наиболее эффективно».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В марте замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что численность призывно-контрактной армии России должна быть увеличена, параметры ее численности должны быть не менее 1,5 миллиона человек. Медведев подчеркнул, что России нужна смешанная, контрактно-призывная армия.



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Максим Кокунин