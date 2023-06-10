В июне на военную службу по контракту поступили более 13,5 тысячи россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне текущего года на военную службу по контракту поступили более 13,5 тысячи человек, что в 3,1 раза превышает показатель апреля. Об этом заявил замминистра обороны России Николай Панков.

— За десять дней текущего месяца на контракт приняты более 13,5 тысячи человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале месяца Минобороны сообщило о том, что в стране значительно увеличилось количество желающих отправиться на военную службу по контракту. Как отметили в военном ведомстве, особенно в этом деле отмечаются Москва и Московская область, а также Башкирия. Как рассказали в министерстве, данная работа в этих городах и регионах организована «наиболее эффективно».

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Максим Кокунин