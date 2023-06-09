В России годовая инфляция в мае достигла 2,51%

В мае 2023 года в России годовая инфляция ускорилась до 2,51% с 2,31% в апреле. В месячном выражении потребительские цены возросли на 0,31%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в мае подешевели на 0,31%, по сравнению с апрелем. В годовом выражении цены снизились на 0,91%.

Что касается непродовольственных товаров, они выросли в цене на 0,34% относительно апреля и на 0,16%, по сравнению с маем прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru

Стоимость услуг возросла на 1,13% в месячном выражении и на 11,02% — в годовом.

Россия стала единственной в Европе страной с продуктовой дефляцией в апреле. Цены снизились на 0,22% в годовом выражении. Среди европейских государств наименьшая среди весны инфляция наблюдалась в Швейцарии, где цены на продовольствие выросли на 5,4%, в сравнении с прошлогодними показателями. Темпы инфляции ниже 10% наблюдались еще в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).

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Елизавета Пуншева