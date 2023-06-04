Россия стала единственной в Европе страной с продуктовой дефляцией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия стала единственной в Европе страной с продуктовой дефляцией в апреле, следует из расчетов «РИА Новости».



Цены снизились на 0,22% в годовом выражении. Среди европейских государств наименьшая среди весны инфляция наблюдалась в Швейцарии, где цены на продовольствие выросли на 5,4% в сравнении с прошлогодними показателями. Темпы инфляции ниже 10% наблюдались еще в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).

Наиболее высокая продуктовая инфляция в апреле наблюдалась в Венгрии — 39%. Годовые темпы роста цен выше 20% были в Словакии (25,4%), Эстонии (23,4%), Сербии (23,1%), Украине (22,2%), Литве (21,9%) и Латвии (20,2%).

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия оказалась среди мировых лидеров по темпам замедления инфляции. А вот единственной страной в мире с годовой дефляцией в марте стал ближневосточный Бахрейн — там она составила всего 0,1%.

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Маргарита Головатенко