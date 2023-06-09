В Самаре арестовали «поставщика» краденого спирта для «Мистера Сидра»

Самарский районный суд в пятницу заключил под стражу Артема Айрапетяна — одного из фигурантов дела о краже спирта со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Украденный метиловый спирт использовали для производства слабоалкогольного напитка «Мистер Сидр», сообщает «РИА Новости».



По данным Следкома, Айрапетян осуществлял нелегальные поставки спирта предпринимателю и учредителю ООО «Анди» Анару Гусейнову — то есть производителю «Мистера Сидра».

Следственный комитет России описал схему производства напитка «Мистер Сидр», который стал причиной массового отравления в нескольких регионах России, включая Поволжье. Участники схемы в мае 2023 года украли со склада в МВД по Самарской области 66 тонн метилового спирта. Похитители — Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров, им помогал сотрудник полиции — Иван Гребенкин. Похищенное продали Артему Айрапетяну.



Против Егоровых и Гребенкина возбудили дело по факту хищения спирта (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Гребенкина и Дмитрия Егорова задержали, им предъявили обвинение в краже, вину они признали. Алексея Егорова объявили в розыск. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании всем задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Гусейнова ранее арестовали, ему предъявили обвинение. Глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова после установления каналов поступления в нелегальный оборот суррогатного сидра.

В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан, а также в Пермском крае.

Накануне Минздрав сообщал, что число людей, отравившихся суррогатным сидром в регионах России, включая Поволжье, возросло до 97. Однако сегодня поступили сообщения о новых пострадавших: только в Ульяновской области число отравлений суррогатным сидром, по данным на 9 июня, достигло 66.

Отгрузку и поставку продукции ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя. Как рассказали «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.

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Маргарита Головатенко