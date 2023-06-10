Казань вошла в десятку самых желанных российских городов для туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казань стала одним из самых желанных городов для российских туристов. По данным опроса, который провел российский сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», за столицу Татарстана проголосовали 9% опрошенных. В опросе приняли участие больше 5 тысяч человек.

— В этом году популярность Казани выросла еще сильнее. Город входит в список самых востребованных городов на нашем сервисе, — рассказал генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов

Средняя стоимость посуточной аренды в Казани этим летом составляет 3 730 рублей за сутки. Это на 5% меньше, чем было прошлым летом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в топ-10 желанных городов вошли: Санкт-Петербург (20%), Сочи (17%), Калининград (15%), Дербент (10%), Кисловодск (10%), Зеленоградск (6%), Севастополь (5%), Нижний Новгород (4%) и Москва (4%).

Казань также вошла в десятку самых бронируемых внутренних направлений на День России. При этом столица Татарстана не вошла в топ-5 популярных мест по этому показателю.

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Айрат Назипов