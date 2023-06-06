Казань вошла в десятку самых популярных городов среди туристов на День России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казань вошла в десятку самых бронируемых внутренних направлений на День России. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров (АТОР).

При этом столица Татарстана не вошла в топ-5 популярных мест по этому показателю. Согласно опросу туроператоров, в ближайшие «длинные выходные» путешественники отправятся на курорты Краснодарского края (Сочи и Анапа), в Санкт-Петербург, в Минеральные Воды на Северный Кавказ и в Калининград.

По оценкам большинства туроператоров, интерес к турам по России в праздничные выходные есть, но ажиотажного спроса на даты с 9 по 12 июня не наблюдается. В целом объемы бронирования на эти даты не сильно отличаются от обычного сезонного уровня продаж, говорят эксперты.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, Казань выпала из топ-10 популярных городов у туристов на лето, однако попала в топ-5 городов, где они бронируют отели. В целом этим летом россияне собираются отдыхать внутри страны: большинство (91,5%) авиабилетов оформлено в города России.

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Айрат Назипов