В День России в Татарстане ожидается ветер и до +19 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в День России, 12 июня, дневные температуры не превысят +19 градусов. Гидрометцентр республики также прогнозирует ветер порывами до 13 м/с.

В ночь на понедельник, 12 июня, в Татарстане температуры воздуха могут опуститься до +1 градуса. По прогнозу синоптиков, они не превысят +6°С, а на западе 9°С.

Существенных осадков в республике в День России не ожидается. Установится переменная облачность.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, 12 июня в Татарстане и по всей России объявлено нерабочим днем. В Казани и других городах в этот день пройдут праздничные мероприятия.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина