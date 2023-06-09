Татарстанцев предупредили о сильном ветре и грозе 10 июня

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, вновь прогнозируется ухудшение погоды — сильный ветер и гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, вечером в пятницу, 9 июня, а также ночью и днем в субботу, 10 июня, гроза ожидается местами. При ней порывы ветра могут усиливаться до 15—20 м/с.

Ухудшение погоды прогнозировалось и на сегодняшний день. Ожидается гроза с усилениями порывов ветра до 15—20 м/с, локально град.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дожди, грозы, сильный ветер и град возможны и в выходные. До конца недели, а также в начале следующей семидневки в Татарстане сохранится прохладная погода.



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Татьяна Демина