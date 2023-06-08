Татарстанцев предупредили о граде и сильном ветре 9 июня

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане, в том числе и в Казани, вновь ожидается ухудшение погоды — сильный ветер, гроза и град. Об ухудшении погоды предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, гроза с усилениями порывов ветра до 15—20 м/с ожидается в пятницу, 9 июня, днем и вечером. Град может выпасть локально.

Ухудшение погоды Гидрометцентр Татарстана прогнозировал и на четверг, 8 июня. Ожидался сильный ветер порывами до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дожди, грозы, сильный ветер и град возможны и в выходные. До конца недели, а также в начале следующей семидневки в Татарстане сохранится прохладная погода.

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Татьяна Демина