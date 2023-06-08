АвтоВАЗ представил автомобиль Lada Aura на базе Vesta

АвтоВАЗ представил удлиненный автомобиль на базе модели Vesta — Lada Aura на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи, рассказал президент компании Максим Соколов.



— Новинка этого форума — автомобиль Lada Vesta Aura — удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ Aurus небольшой: Aura — Aurus — созвучно, — приводит ТАСС его слова.

В пресс-службе компании уточнили, что пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства. Салон выполнен из натуральной кожи российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.

Сегодня АвтоВАЗ объявил о старте продаж LADA Vesta NG с 9 июня. Автомобили будут доступны сразу во всех типах кузова — седан, Cross седан, SW и SW Cross.



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Маргарита Головатенко