АвтоВАЗ объявил о начале продаж LADA Vesta NG

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Продажи LADA Vesta NG стартуют 9 июня, автомобили будут доступны сразу во всех типах кузова — седан, Cross седан, SW и SW Cross, сообщили в пресс-службе предприятия.



Цена модели нового поколения в кузове седан комплектации Comfort и мотором мощностью 90 л.с. начинается от 1,2 млн рублей.

В широкий список оборудования авто входят полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза всех колес и др.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG АвтоВАЗ собрал в ноябре. Предсерийное производство Lada Vesta NG запустили в феврале этого года. В конце мая АвтоВАЗ объявил о начале отгрузок Lada в дилерские центры и о начале приема предзаказов на Lada Vesta нового поколения.



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Маргарита Головатенко