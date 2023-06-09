Wildberries снимет ограничения на вывод средств продавцов с нелегальным продвижением

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Компания Wildberries решила снять временные ограничения по выводу средств из личных кабинетов продавцов, которых проверяли на использование несанкционированной схемы продвижения на сайте, сообщили ТАСС в компании.



Компания планирует предъявить претензии всем лицам, которые получили необоснованную выгоду за счет незаконного использования ресурсов компании. Временные ограничения снимут в течение суток. После этого продавцы смогут продолжить работу в обычном режиме. Им предложат урегулировать ситуацию в досудебном порядке посредством заключения соглашений и проведения работы в рамках борьбы с мошенничеством.

— При этом Wildberries продолжает настаивать на незаконности использованного ими метода рекламы на платформе, а также на причинении этими действиями значительного финансового ущерба, — заявили в компании.

Однако на маркетплейсе выразили готовность списать ущерб в случае подписания двухстороннего соглашения о взаимном урегулировании всех спорных вопросов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Служба безопасности Wildberries раскрыла нелегальные способы продвижения с помощью внешних сервисов в мае. Ущерб площадке оценили в 650 млн рублей. По данным пресс-службы маркетплейса, услугами «серого продвижения» воспользовались порядка 300 продавцов. Злоумышленники предлагали услуги через специально написанный telegram-бот. Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке без оплаты.

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Маргарита Головатенко