Черный чай в Татарстане подешевел на 11%
В Татарстане с конца 2022 года черный байховый чай стал дешевле на 11%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Средняя цена опустилась ниже тысячи рублей за килограмм.
На 26 декабря прошлого года черный байховый чай в республике стоил в среднем 1040,4 руб./кг. К 5 июня ценник опустился до 925,27 руб./кг, или на 115 рублей.
За неделю с 29 мая по 5 июня 2023 года черный байховый чай в республике подорожал. Средняя цена выросла на 1,5%, следует из данных Татарстанстата.
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