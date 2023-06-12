Черный чай в Татарстане подешевел на 11%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с конца 2022 года черный байховый чай стал дешевле на 11%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Средняя цена опустилась ниже тысячи рублей за килограмм.

На 26 декабря прошлого года черный байховый чай в республике стоил в среднем 1040,4 руб./кг. К 5 июня ценник опустился до 925,27 руб./кг, или на 115 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За неделю с 29 мая по 5 июня 2023 года черный байховый чай в республике подорожал. Средняя цена выросла на 1,5%, следует из данных Татарстанстата.

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Татьяна Демина