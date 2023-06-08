В Татарстане в начале лета подорожал сахар, чай и соль

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале июня в Татарстане подорожал ряд продуктов питания, в том числе на черный байховый чай, сахар-песок и соль. Без изменений осталась средняя цена хлеба и булочных изделий из пшеничной муки различных сортов.

Заметнее всего с 29 мая по 5 июня в республике подорожала свежая белокочанная капуста. Средняя цена выросла на 9,43%, до 59,6 рубля за килограмм.

На другие продукты питания динамика роста цен в начале лета сложилась следующим образом:

мясные консервы для детского питания — на 3,6%, до 982,62,

куры (кроме куриных окорочков) — на 3,35%, до 175,84,

овощные консервы для детского питания — на 2,43%, до 647,97,

вареная колбаса — на 2,33%, до 394,34,

сахар-песок — на 2,08%, до 63,14,

черный байховый чай — на 1,5%, до 925,27соль — на 1,26%, до 13,83,

твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 1,4%, до 635,76.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в республике за неделю выросли средние цены на полукопченую колбасу, маргарин и творог. Минимально подорожала баранина (кроме бескостного мяса), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, сметана, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, следует из подсчетов Татарстанстата.

Также за неделю в Татарстане, помимо капусты, подорожали и другие овощи, входящие в так называемый борщевой набор. Средняя цена столовой свеклы выросла на 6%, картофеля — на 4,53%, а моркови — на 1%.

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Татьяна Демина