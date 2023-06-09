Почтовые отделения Татарстана не будут работать в День России

В Татарстане почтовые отделения изменят график работы в День России, 12 июня, сообщили в пресс-службе.

12 июня станет выходным днем для всех отделений Почты России Татарстана.

Уточняется, что в этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ с учетом особенностей региона.

Напомним, в День России на концерте в столице Татарстана выступят Катя Лель, Natan, Ильсия Бадретдинова и Arslan. Праздничная программа у «Чаши» начнется в 17:00.



Концертная программа у «Чаши» 12 июня продлится как минимум три часа. На сцене выступят ансамбли народного и современного танца, десять солистов-вокалистов, вокальный дуэт, детский танцевальный коллектив. В регламенте 12 минут отводится на эстрадную музыку. Организацией программы займется режиссер — заслуженный работник Татарстана, сценарист, звукорежиссер и четыре администратора.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова