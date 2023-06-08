В Татарстане продлевают налоговые льготы для дачников

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова (архив)

В Татарстане продлили предоставление льгот на имущество организаций для трех категорий налогоплательщиков, законопроект был принят в четверг в первом и окончательном чтении.



Преференции сохранят для садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ и организаций — они освобождены от налога на имущество общего пользования до 2025 года.

Льготная налоговая ставка в 0,1% продлена для газопроводов до 2027-го. Мера направлена на дальнейшую догазификацию населенных пунктов в республике.

Преференция в 0,1% сохраняется для объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физкультуры и спорта. Льгота действует до 2025 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проект закона о продлении возможности освобождения от налогообложения был внесен в Госсовет республики в начале июня.

По итогам первого квартала 2023 года в Татарстане собрали 271,05 млрд рублей налогов. Из общей суммы налог на добычу полезных ископаемых составил 100,49 млрд рублей, налог на прибыль — 46,08 млрд, НДФЛ — 77,3 млрд, НДС — 20,24 миллиарда.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко