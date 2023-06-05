Некоторых татарстанских дачников хотят освободить от налога на имущество общего пользования до 2025 года

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова (архив)

Власти Татарстана хотят продлить возможность освобождения от налогообложения в отношении имущества, являющегося имуществом общего пользования СНТ, созданным до 1 января 2019 года. Налоговую льготу предложили продлить до начала 2025 года, следует из проекта закона, внесенного в Госсовет республики.

В проекте предлагают продлить налоговые преференции для газопроводов распределительной сети, введенных в эксплуатацию с 2022 года. Они будут платить налог в размере 4,55% от исчисленной суммы до 1 января 2027 года.

Частным объектам социально-культурной сферы, используемым для нужд здравоохранения, физкультуры и спорта, также предложены преференции в виде уплаты налога в размере 4,55% от исчисленной суммы до начала 2025 года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Законопроект был внесен в начале июня. Сейчас он находится на стадии предварительного рассмотрения.

Напомним, в Татарстане по итогам первого квартала 2023 года собрали 271,05 млрд рублей налогов. Из общей суммы налог на добычу полезных ископаемых составил 100,49 млрд рублей, налог на прибыль — 46,08 млрд, НДФЛ — 77,3 млрд, НДС — 20,24 миллиарда.

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Айрат Назипов