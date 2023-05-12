В Татарстане по итогам первого квартала 2023 года собрали 271,05 млрд рублей налогов
В Татарстане по итогам первого квартала 2023 года собрали 271,05 млрд рублей налогов, такие данные приводит Управление ФНС по РТ.
Из общей суммы налог на добычу полезных ископаемых составил 100,49 млрд рублей, налог на прибыль — 46,08 млрд, НДФЛ — 77,3 млрд, НДС — 20,24 миллиарда.
Налог на имущество организаций составил 11,7 млрд, налог на имущество физлиц — 0, земельный налог — 1,32 млрд, транспортный налог — 670 млн, налоги со специальным налоговым режимом — 3,24 миллиарда.
Напомним, в Татарстане по итогам 2022 года собрали 1,26 триллиона рублей налогов. Из этой суммы 117,4 млрд рублей — НДФЛ.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым