Главное о коронавирусе за неделю: отмена ограничений, новое открытие ученых
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 5 мая по 11 июня 2023 года.
В Татарстане ввели «Календарь иммунизации»
- По последним официальным данным, в Татарстане с начала пандемии выявили 206 037 случаев COVID-19. Вылечились от него в общей сложности 203 707 пациентов, умерли — 2 010 человек.
- Татарстан стал одним из шести регионов России, где ввели «Календарь иммунизации». Это сервис, который позволяет отслеживать и контролировать сроки вакцинации и ревакцинации в соответствии с утвержденными календарями профилактических прививок.
- В Татарстане за 22-ю неделю 2023 года выполнили 44 033 теста на коронавирус. Всего на 5 июня в республике проведено 9 212 056 лабораторных исследований на COVID-19.
Показатель заболеваемости продолжает снижаться
- Согласно последним данным оперштаба, в России с начала пандемии зарегистрировали 22 942 458 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от него 22 379 263 человека. Умерли 399 226 россиян.
- В России за неделю на 20,2% снизился показатель заболеваемости COVID-19. Увеличение заболеваемости отмечено в 10 российских регионах. В 22 субъектах России выросло количество госпитализаций. При этом в среднем по стране этот показатель снизился за неделю на 14,4%.
- Роспотребнадзор отменил в стране COVID-ограничения, которые были введены в период пандемии. Согласно постановлению главного санитарного врача Анны Поповой, в заведениях общепита и магазинах отменили усиленный дезинфекционный режим. Жителям Амурской области, ЕАО, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев больше не нужно проходить обязательное обследование на COVID-19. А для тех, кто приехал из Европы с симптомами простуды, больше не нужно проходить исследования на коронавирус.
- Власти Кировской области отменили режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года из-за пандемии. Отменяются также все ограничительные меры, затрагивающие сферу услуг и торговли, введенные ранее постановлением правительства региона.
- Посольство России в Аргентине продолжает получать письма благодарности за «Спутник V». Как сообщил глава диппредставительства Дмитрий Феоктистов, местные жители массово благодарят страну за спасение жизней родных и близких.
Бразилия отменяет ограничения
- Бразилия отменила введенные в период пандемии COVID-19 правила для въезжающих в страну. Местные жители и иностранцы теперь могут заехать в страну без отрицательного теста на коронавирус или подтверждения вакцинации.
- Европейская комиссия и Всемирная организация здравоохранения хотят распространить опыт COVID-сертификата Евросоюза на весь мир. Она была создана в ЕС еще в 2021 году.
- Австралийские ученые объяснили причину неврологических расстройств после COVID-19. Они пришли к выводу, что коронавирус вызывает слияние нейронов, которые затем работают некорректно либо перестают функционировать.
- Спецтрибунал в Италии закрыл дело о пандемии в отношении бывшего премьер-министра Италии Джузеппе Конте и главы Минздрава Роберто Сперанцы. Ранее их заподозрили в том, что они не приняли своевременного решения о включении в красную зону некоторых населенных пунктов в районе Бергамо после выявления там первых случаев заражения.
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