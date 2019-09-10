Челнинский «Ремдизель» получил 199,7 млн рублей на расширение производства броневиков «Тайфун»

Фонд развития моногородов предоставил челнинскому АО «Ремдизель» беспроцентный заем на 199,7 млн рублей. Эти деньги будут направлены на расширение специальных защищенных автомобилей семейства «Тайфун».

Общая стоимость проекта составляет 249,6 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов. Реализация этого инвестпроекта планируется на базе уже действующего производства.

«Сегодня производство специальных защищенных автомобилей является для нас ключевым инвестиционным проектом. За счет средств фонда мы планируем приобретение современного оборудования и внедрение новейших технологий для увеличения производственных мощностей», — отметил гендиректор «Ремдизеля» Фаиз Хафизов.

Он добавил, что данные меры поспособствует большему выпуску высокотехнологичной продукции и позволят создать новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что челнинский «Тайфун» К4386, разработанный для ВДВ, начнет поступать на вооружение в 2020 году.