«Автоваз» запустил предсерийное производство Lada Vesta NG

«Автоваз» запустил предсерийное производство Lada Vesta NG, сообщает пресс-служба правительства Самарской области в пятницу.



Планируется, что серийный выпуск начнется в начале марта, а в апреле новые машины появятся в продаже. В ближайшие месяцы предприятие продолжит подготовку к серийному производству автомобиля, настройку оборудования и организацию производственных и логистических схем.

Первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG «Автоваз» собрал в ноябре.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в начале февраля рассказал, что в ожидании массового выпуска Lada Vesta находится автомобильный рынок России. В случае если к весне ВАЗ запустит модель, решит вопрос с краской и начнет сборку, это может стать «имиджевой победой отечественного автопрома», считает автоэксперт.

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Маргарита Головатенко