АвтоВАЗ начал поставлять дилерам автомобили Lada Vesta NG

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

АвтоВАЗ объявил о начале отгрузок Lada в дилерские центры и о начале приема предзаказов на Lada Vesta нового поколения, сообщает ТАСС.



Покупателям будут доступны автомобили в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross. Начальная стоимость новой модели в комплектации Comfort составит порядка 1,2 млн рублей. Lada Vesta NG спереди и сзади оборудована светодиодной оптикой, двумя подушками безопасности, системой ABS, кондиционером и другими опциями.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG АвтоВАЗ собрал в ноябре. Предсерийное производство Lada Vesta NG запустили в феврале этого года.



Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в начале февраля рассказал, что в ожидании массового выпуска Lada Vesta находится автомобильный рынок России. В случае если к весне ВАЗ запустит модель, решит вопрос с краской и начнет сборку, это может стать «имиджевой победой отечественного автопрома», считает автоэксперт.

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Маргарита Головатенко