В Татарстане увеличили финансирование программы развития архивного дела

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана увеличил объем финансирования государственной программы развития архивного дела в республике на 175,4 млн рублей. Он составит 2,6 млрд рублей.

Программа развития архивного дела в Татарстане реализуется с 2016-го по 2025 год включительно. В этом году на нее предусмотрено 277 млн рублей, в следующем — 281,9 млн рублей. На заключительный 2025 год выделят 286,6 млн рублей.

Финансирование программы обеспечивают из республиканского бюджета. Его объемы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год и прогнозный период.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в прошлом году власти Татарстана продлили программу развития архивного дела до 2025 года. В постановлении от 15 июля 2022 года указывалось, что общий объем ее финансирования составит 2,44 млрд рублей.

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Татьяна Демина