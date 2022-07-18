В Татарстане программу развития архивного дела продлили до 2025 года
В Татарстане государственную программу «Развитие архивного дела» продлили до 2025 года. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Общий объем финансирования программы составляет 2,4 млрд рублей. В 2025 году на программу планируется выделить 245,9 млн рублей. Средства выделяются из бюджета Татарстана.
В январе этого года муниципальный архив Казани переехал по новому адресу: улица 8 Марта, 5а. В середине декабря прошлого года находившийся ранее в этом здании Госархив Татарстана завершил переезд в новое здание, расположенное в поселке Столбище Лаишевского района республики.
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