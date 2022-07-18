Новости общества

10:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане программу развития архивного дела продлили до 2025 года

10:19, 18.07.2022
В Татарстане программу развития архивного дела продлили до 2025 года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане государственную программу «Развитие архивного дела» продлили до 2025 года. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Общий объем финансирования программы составляет 2,4 млрд рублей. В 2025 году на программу планируется выделить 245,9 млн рублей. Средства выделяются из бюджета Татарстана.

Фото: kzn.ru

В январе этого года муниципальный архив Казани переехал по новому адресу: улица 8 Марта, 5а. В середине декабря прошлого года находившийся ранее в этом здании Госархив Татарстана завершил переезд в новое здание, расположенное в поселке Столбище Лаишевского района республики.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также